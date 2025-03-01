Kastamonu'da doğalgaz tüplerinin bulunduğu kamyon devrildi

İHA

Kastamonu’nun Daday-Eflani karayolunda, Okluk köyü mevkiinde doğalgaz tüpleri taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler gazın çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

TÜPLER BOŞ ÇIKTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yetkililer özellikle olumsuz hava koşullarında sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan incelemelerde kamyondaki tüplerin boş olduğu belirlenirken, kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.