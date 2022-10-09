Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
364.295
-0.85%
BTXN Coin
9.79
-5.50%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kastamonu'da düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

    Kastamonu'da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 09.10.2022 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

    Kastamonu’da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı.

    Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Olayın ardından jandarma ekipleri, Kurt köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak O.Ç.’yi gözaltına aldı.

    Kastamonu da düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü #1


    Ankaragücü, İstanbulspor'u mağlup etti
    Futbol

    Ankaragücü, İstanbulspor'u mağlup etti

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Zehra Güneş, salonda futbol oynadı
    Voleybol

    Zehra Güneş, salonda futbol oynadı

    Görüş Bildir