Kastamonu'da düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

Kastamonu'da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu’da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kurt köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak O.Ç.’yi gözaltına aldı.