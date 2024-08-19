DHA
Kastamonu'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Kastamonu-Araç kara yolunda ilerleyen otomobil, Araç ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan Diphan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sürüklendi.
1'İ AĞIR, 5 YARALI
Taklalar atara devrilen araçta ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile aynı aileden M.B., N.B., H.B. ve M.B., sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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