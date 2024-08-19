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Kastamonu'da feci kaza: Otomobil taklalar attı

Kastamonu'da feci kaza: Otomobil taklalar attı Kastamonu-Araç kara yolunda ilerleyen sürücü Y.B., direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil birçok kez takla attı. Sürücü ve arabada yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.