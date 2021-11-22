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- Kastamonu'da genç çocuk tartıştığı adamı bıçakla öldürdü
Kastamonu'da genç çocuk tartıştığı adamı bıçakla öldürdü
Candaroğulları Mahallesi'nde, Murat Biçer ile 16 yaşındaki gencin arasında tartışma yaşandı. Alevlenen tartışmada genç, Biçer'i bıçakla yaralayarak öldürdü.
- İHA
- 22.11.2021 - 14:25
- Güncelleme : 22.11.2021 - 15:19
Kastamonu'da cadde üzerindeki düğün salonunun önünde, Murat Biçer ile 16 yaşındaki E.D. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın giderek alevlenmesiyle genç çocuk, Biçer'i bıçakla ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Biçer, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından cinayeti işleyen E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.