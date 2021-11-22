Euro
12.6549
-0.42%
Dolar
11.2188
-0.29%
Altın
663.38
-0.73%
Borsa
1.754
0.93%
Bitcoin
645.714
-2.90%
BTXN Coin
20.49
2.60%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Kastamonu'da genç çocuk tartıştığı adamı bıçakla öldürdü

    Candaroğulları Mahallesi'nde, Murat Biçer ile 16 yaşındaki gencin arasında tartışma yaşandı. Alevlenen tartışmada genç, Biçer'i bıçakla yaralayarak öldürdü.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da genç çocuk tartıştığı adamı bıçakla öldürdü

    Kastamonu'da cadde üzerindeki düğün salonunun önünde, Murat Biçer ile 16 yaşındaki E.D. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

    Tartışmanın giderek alevlenmesiyle genç çocuk, Biçer'i bıçakla ağır yaraladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tedavi altına alınan Biçer, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından cinayeti işleyen E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Kastamonu da genç çocuk tartıştığı adamı bıçakla öldürdü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir