İHA
Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede tahkikata başlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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