İHA

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede tahkikata başlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)