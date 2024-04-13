Kastamonu'da husumetlilerin silahlı kavgasında 2 kişi öldürüldü Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kıraathanede husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada vurulan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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İHA

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir kıraathanede husumetli kişiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vuruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cinayetin işlendiği kıraathanede tahkikata başlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)