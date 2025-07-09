Kastamonu'da iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İmdat Yılmaz, Seyfi Ç.’yi elinde bulanan demir sopayla kafasına vurarak yaraladı. Seyfi Ç. ise yanında bulundurduğu bıçak ile İmdat Yılmaz’ı kalbinden bıçakladı.