Kastamonu'da iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı

Kastamonu'nun merkezine bağlı Esenli köyü Merkez Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan 43 yaşındaki Seyfi Ç. ile 51 yaşındaki İmdat Yılmaz arasında tartışma çıktı.
İki şahıs arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine İmdat Yılmaz, Seyfi Ç.’yi elinde bulanan demir sopayla kafasına vurarak yaraladı.
Yaşanan kavgada Seyfi Ç. ise yanında bulundurduğu bıçak ile İmdat Yılmaz’ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İmdat Yılmaz ile yaralanan Seyfi Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İmdat Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Seyfi Ç.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Seyfi Ç.'nin tedavisinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.