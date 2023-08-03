Kastamonu'da kapı fabrikası alevlere teslim oldu

İHA
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.
Olay, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
Ahşap kapı boyama alanında faaliyet gösteren bir tesiste bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Ahşap malzemeler tutuştu
Kısa sürede büyüyen yangın atölyeyi sardı. Yangın atölyenin bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı.
Çalışma başlatıldı
Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.