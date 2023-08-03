Kastamonu'da kapı fabrikası alevlere teslim oldu
İHA

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde paniği yaşandı.

Olay, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Ahşap kapı boyama alanında faaliyet gösteren bir tesiste bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Ahşap malzemeler tutuştu

Kısa sürede büyüyen yangın atölyeyi sardı. Yangın atölyenin bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı.

Çalışma başlatıldı

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu'da kapı fabrikası alevlere teslim oldu