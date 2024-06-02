Kastamonu'da kaza: 2 ölü 3 yaralı Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki 37 SD 103 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 416 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılardan 2'si kurtarılamadı

Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.