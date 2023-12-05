Kastamonu'da kaza yapan otomobil bariyerlerin üzerinde asılı kaldı Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaparak bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İHA

Kastamonu'da ilginç kaza...

Taşköprü kara yolunda seyir halinde olan S.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlerin üzerine çıktı.

Bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İnceleme başlatıldı

Yaralı sürücü olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)