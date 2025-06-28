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Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüs su kanalına devrildi

Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs reklam panosuna çarpıp su kanalına devrildi. Olayda araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüs su kanalına devrildi

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.

Samsun'dan İstanbul yönüne ilerleyen bir minibüs sürücüsü, Tosya ilçesi girişinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan büyük reklam panosuna çarptı.

3 YARALI

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, su kanalına düşerek devrildi.

Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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