Kastamonu'da korkutan yangın

İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde Hasan Şen’e ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
500 SAMAN BALYASI KÜL OLDU
İhbar üzerine olay yerine giden Tosya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında Hasan Şen’e ait 500 saman balyası zarar gördü.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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