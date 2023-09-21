Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev ve 1 ahır küle döndü.... Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 1 evde de hasar oluştu ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

İHA Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Köyde yaşayan Mahmut Pala’ya ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Cemali Demir ve Veysel Aydoğmuş’a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 ev 1 ahır hasar aldı Köye ulaşan ekipler, yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangına müdahale etti. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi. Çalışmalar incelendi Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de köye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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