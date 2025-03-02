İHA
Kastamonu merkezinde seyir halindeki minibüs, sürücüsü Mehmet Akif K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile aynı aileden Lütfi K. ve Hanife K. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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