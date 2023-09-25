Kastamonu'da müdahaleye giden itfaiyenin de karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı Kastamonu'da trafik kazasına müdahaleye giden itfaiye aracının da karıştığı iki ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Berat K. idaresindeki otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Berat K. ile araçlarda bulunan İsmail A., Beyza K. ve Umut Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kaza yaptı Kazaya müdahaleye giden Ferhat Ş. idaresindeki itfaiye aracı ise Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde Erdoğan Ç.'nin kullandığı minibüsle çarpıştı. Sürücüler ve itfaiye aracında bulunan Metin A. ve Ali Y. yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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