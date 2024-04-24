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Kastamonu'da orman ve köy yangını

Kastamonu'da orman ve köy yangını Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıkarken, Daday ilçesinde de bir köyde çıkan yangında 2 ev, ahırlar kül oldu, 4 büyükbaş hayvan da telef oldu.