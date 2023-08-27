İHA
Kastamonu'da otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi.
H.A. idaresindeki lüks cip sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ardından kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile römorka çarptı.
Sürücü yaralandı
Çarptığı römorku sürükleyen cip, istinat duvarını yıktı. Kazada cip sürücüsü H.A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan cip çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis ekipleri inceleme başlattı.