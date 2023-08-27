Kastamonu'da otomobil ile römorka çarpan araç, duvarı yıktı Lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki araç ile römorka çarpıp istinat duvarını yıktı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Kastamonu'da otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirdi.

H.A. idaresindeki lüks cip sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile römorka çarptı.

Sürücü yaralandı

Çarptığı römorku sürükleyen cip, istinat duvarını yıktı. Kazada cip sürücüsü H.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan cip çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis ekipleri inceleme başlattı.