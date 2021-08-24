Sel bölgesinde görev yapan bir polis memuru, namaz için seccade bulamayan selzedeye montunu verdi. Polisin hareketi, vatandaşların takdirini topladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, yaşanan sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgede görev yapan ekipler bir yandan selin izlerini silmeye çalışırken, diğer yandan vatandaşların her türlü ihtiyaçları için tüm imkanları seferber ediyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ VE EŞLARINI KAYBETTİ

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felakette, birçok vatandaş hem evlerini hem eşyalarını kaybetti.

Namaz kılmak için seccade bulamayan bir vatandaşın yardımına ise bölgede görev yapan trafik polisi yetişti.

MONT ÜZERİNDE VAKİT NAMAZINI EDA ETTİ

Polis montunu çıkararak selzedeye verdi. Vatandaş, polisin montu üzerinde vakit namazını eda etti.

Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polisin hareketi büyük takdir topladı.