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    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi

    Sel bölgesinde görev yapan bir polis memuru, namaz için seccade bulamayan selzedeye montunu verdi. Polisin hareketi, vatandaşların takdirini topladı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 11:07
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    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, yaşanan sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

    Bölgede görev yapan ekipler bir yandan selin izlerini silmeye çalışırken, diğer yandan vatandaşların her türlü ihtiyaçları için tüm imkanları seferber ediyor.

    VATANDAŞLAR EVLERİNİ VE EŞLARINI KAYBETTİ

    Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği felakette, birçok vatandaş hem evlerini hem eşyalarını kaybetti.

    Namaz kılmak için seccade bulamayan bir vatandaşın yardımına ise bölgede görev yapan trafik polisi yetişti.

    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi #1

    MONT ÜZERİNDE VAKİT NAMAZINI EDA ETTİ

    Polis montunu çıkararak selzedeye verdi. Vatandaş, polisin montu üzerinde vakit namazını eda etti.

    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polisin hareketi büyük takdir topladı.

    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi #2

    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi #3

    Kastamonu’da polis, seccade bulamayan selzedeye montunu verdi #4

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