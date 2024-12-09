Kastamonu'da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Yılbaşı öncesi sahte alkolle mücadele sürüyor...

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol, 7 litre el yapımı alkol ve 4 şişe aroma ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.