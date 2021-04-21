Kastamonu'da sahte maske cezası mesajıyla 300 bin lira dolandırdılar

Kastamonu’da maske cezası mesajıyla yüzlerce kişiye SMS gönderildi. Gönderilen bu SMS’leri tıklayanların telefonları hacklendi.

Dolandırıcılar, bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” genelgesini hedef aldı.

Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından yüz binlerce kişinin telefonuna sahte ‘maske cezası’ mesajları gönderildi.

BAKANLIKTAN GELMİŞ GİBİ GÖRÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilmiş gibi hazırlanan ve “Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın.” ifadelerinin yer aldığı mesaja tıklayan birçok vatandaşın ise casus yazılımlarla telefonu hacklendi.

Telefona yüklenen yazılımla tüm bilgilerine ulaşılan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldıkları öğrenildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, bu tür mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Yeni dolandırıcılık yöntemi VİDEO

"BİLGİLERİNİZİ ÇALIP SİZİ DOLANDIRIYORLAR"

Telefonlara gönderilen bu mesajın dolandırıcıların yeni yöntemi olduğunu vurgulayan cep telefonu tamir, bakım ve satışı yapana Zafer Sercan Sandıkçı, “Bizim her türlü zaafımızdan yararlanarak yine bir dolandırma şekli yapmışlar. Burada sanki gerçekten devlet tarafından gönderilmiş bir mesaj gibi görünüyor. Aslında böyle değil. Linke tıklattırıp telefonunuza virüs bulaştırıyor veya hesap numarası veriyor. Bu sayede bilgilerinizi çalıp sizi dolandırıyor.” diye konuştu.

"HER GELEN LİNKE TIKLAMAYIN"

Vatandaşların bu tür mesajlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Sercan Sandıkçı, “Her gelen maile, her gelen mesaja tıklamasınlar, işin aslını öğrensinler. Gerçekten zaten böyle bir şey olmadığını belki de biliyorlardır. Gelen mesajda maske cezası diyor ama insan kendisini bilir zaten maske cezası kesilip kesilmediğini. İnsanların bu tür zaaflarından yararlanıyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor, dolandırıcılara göz açtırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.