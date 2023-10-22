Kastamonu'da seyir halindeki aracından düşen bebeğini ezdi Tosya ilçesinde bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin aniden açılan kapısından düşen 1,5 yaşındaki bebeğini ezdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan bebek için seferber oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kastamonu’nun Tosya ilçesinde üzücü bir kaza yaşandı. Bir sürücü, seyir halindeki otomobilinden düşen 1,5 yaşındaki bebeğini ezdi. Seyir halindeki araçtan düşen ve ezilen bebek ağır yarandı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan bebek için seferber oldu. Olay, Tosya’da Kastamonu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracın plakası ve sürücüsü öğrenilemedi Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden 1,5 yaşındaki Muhammed Y., bilinmeyen sebeple aracın kapısının açılması üzerine düştü. Bebeğin düştüğünü fark etmedi Bebeğinin düştüğünü fark edemeyen sürücü, bu sefer düşen bebeğine çarptı. Kazada ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Muhammed Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Muhammed Y., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesi var Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan bebeğin yaşatılabilmesi için sağlık ekipleri seferber olurken, bebek, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)