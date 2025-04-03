Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gece saatlerinde, H.K. ile husumetlisi Mustafa Bırtlak arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında H.K., yanında bulunan tüfekle Mustafa Bırtlak'ı vurdu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINDAKİ ADAM KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Bırtlak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı H.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
OLAYA İLİŞKİN BAŞLATILAN TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Hayatını kaybeden Mustafa Bırtlak'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Tosya Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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