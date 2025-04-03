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Kastamonu'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

Kastamonu'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü Tosya ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan vatandaş hayatını kaybetti. Zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.