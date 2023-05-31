Kastamonu'da sınav sorularını ele geçiren eski polis memurlarına hapis cezası 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan eski polis memurları, 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

İHA

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevliyken, uzaklaştırma verilen 15 eski polis memurunun komiser yardımcılığı sınav sorularını çaldıkları gerekçesiyle haklarında dava açıldı.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan 15 sanık, karar duruşmasına hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmada 8 eski polis memuru mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmalar yapıldı

Diğer sanıkların da SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların savunmasını istedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan eski polis memuru F.A., yaptığı savunmada “ByLock kullanmadım. Herhangi bir terör örgütüne de üye değilim.” dedi.

Sanıklardan K.İ. ise şunları söyledi:

"Bu sınavı kazanacak kapasitem var"

2004 yılında girdiğim sınavdan mülakatla elendim. 2005 yılında girdiğim sınavı kazanıp, Bursa’ya atandım. Zaten ben polistim. Az bir maaş farkı vardı. Bundan dolayı da soruları çalmadım. Kendim çalışıp kazandım. Bank Asya’ya para yatırmadım, Zaman Gazetesi’ne abone olmadım. Bu sınavı kazanacak kapasitem var. Ben kendi hakkımla bu sınavı kazandım. Beraatimi istiyorum. Ben kesinlikle telefonuma 'ByLock' yüklemedim, kullanmadım. Telefonumu operasyon olduğunda teslim etmiştim. İsteseydim etmezdim.

Tekrar rapor aldırılmasını istedi

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan O.Ö. de, “Beraatimi talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Beraatini isteyen M.T. ise “Eğer hakkımda ceza verilecekse, tarafsız bilirkişi tarafından tekrar rapor aldırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Karar çıktı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.E., F.K., D.Ü., R.Ç., M.E. ve O.G.’nin beraatine, K.İ.’nin de “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarından beraatine karar verdi.

Mahkeme; D.Z., F.A., F.K. ve D.A.’yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.