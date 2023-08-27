Kastamonu'da taksi ile otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı Kentte ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA

Kastamonu'da trafik kazası meydana geldi...

H.T. idaresindeki ticari taksi ile T.D. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi refüje çıkarak durabildi.

3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsünün eşi H.D. ile ticari taksi sürücüsü T.D. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.