Kastamonu'da traktör kazası: Müdahalelere rağmen kurtarılamadı Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kazım Yıldız (71) idaresindeki 37 RA 807 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Traktörün sürücüsü ile eşi Şükriye Yıldız (69) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Şükriye Yıldız (69), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü Kazım Yıldız’ın tedavisi ise devam ediyor.

Şükriye Yıldız'ın cenazesi, Daday Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hasanağa köyü aile kabristanlığına defnedilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)