Kastamonu'da uyuşturcu operasyonu! Zehir taciri tutuklandı Yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...

Yurt genelinde başlatılan operasyonların bir adresi de Kastamonu oldu.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu’da madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Bu çerçevede tespiti edilen N.K.’nin üst ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 53,67 gram cannabinoids maddesi, 3,75 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili yakalanan N.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.