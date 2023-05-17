Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu şikayet etti Kastamonu'da bağımlı oğlunu tedavi ettirmek için yalan söyleyen baba, duruşmada özür diledi.

İHA

Kastamonu’da yaşayan H.K., uyuşturucu bağımlısı olan oğlu B.K.’nin kendisini darbedip 200 bin TL para istediğini iddia ederek şikayetçi odu.

Baba H.K.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.K. hakkında, ’basit yaralama’ ve ’tehdit’ suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

B.K.’nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyetinin söz hakkı verdiği baba, oğlunu tedavi ettirebilmek için şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Kafam yerinde değildi"

Madde etkisi altında olduğu sırada babasını tanıyamadığını ifade eden sanık B.K., şunları söyledi:

Olay günü madde kullanıyordum. Madde kullandığım için de ailem bana baskı uyguluyordu. Karşımdakinin babam olduğunu bile hatırlamıyorum. Evde biraz tartıştık ardından dışarıda da tartışmamız devam etti. Kafam yerinde değildi, çok üzerime geldi. Bir anlık sinirle babama vurdum.

"Herkesten özür dilerim"

Oğlunu tedavi ettirebilmek için şikayetçi olduğunu kaydeden baba H.K., şu ifadeleri kullandı:

Olay günü oğlum madde etkisi altındaydı. Biz de tedavi olmasını istiyorduk. Amacım hastaneye yatırmaktı. Beni de olay günü tanımamıştı. Ben de tedavi ettirmek için polis ekiplerine böyle bir yalan konuştum. Amacım oğlumu tedavi ettirmekti, herkesten özür dilerim.

Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yaşana süreçte ise B.K.’nin tedavi görmeye başladığı öğrenildi.