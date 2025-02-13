Kastamonu’da yaşlı adam, evinde ölü bulundu

İHA

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Numan Caddesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Serter'den bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, çilingir yardımıyla Serter’in evine girdi. Evde yapılan incelemede, Ahmet Serter'in hareketsiz halde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Serter’in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.