Kastamonu'da yıldırım düştü! Saniyelerle kurtulduğu anlar kaydedildi.... Yağış ve doluyu cep telefonu görüntülemek isteyen vatandaş, araçların yanına düşen yıldırımı saniye saniye kayıt altına aldı.

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İHA

Türkiye kurak bir yaz geçirdi...

Birçok göl ve barajlar kuruma noktasına geldi.

Bunun ardından Eylül ayının sonunda yurdun birçok noktasında hava durumu mevsim normallerine inmeye başladı.

Bölge bölge yağışlar etkisini gösterirken sel felaketi de yaşandı.

Bir diğer yanda Kastamonu'nun Araç ilçesinde yağış korku ve paniğe sebep oldu.

Yıldırım arabanın yanına düştü

Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki vatandaş, etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Vatandaşın dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü.

O anlar kaydedildi

O anlar ise dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son anda kurtuldu

Görüntülerde, araçlardaki vatandaşların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)