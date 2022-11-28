A.A. adlı vatandaşa karayolu üzerinde ayrı ayrı 9 farklı araç çarptı. Ekipler 81 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu A.A'ya çarpıp ölümüne sebep veren asıl şahsı buldu.

Kastamonu Taşköprü karayolu Ayvalı köyü civarında akılara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Sabah saatlerinde A.A. isimli vatandaş yol kenarında ölmüş vaziyette bulundu.

Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı ve yapılan inceleme sonucu A.A.’nın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'ya çarptıktan sonra kaçtığı değerlendirilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

81 saatlik güvenlik kameraları görüntülerini izlediler

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları ve 9 güvenlik kamerası incelendi.

Toplam 144 saatlik görüntüyü 81 saat boyunca dikkatli bir şekilde izleyen JASAT dedektifleri, kazanın yaşandığı saat diliminde olay yerinden geçtiği tespit edilen 48 aracı bularak tek tek inceledi.

Kastamonu'da yolda ölü bulunan şahsa 9 aracın çarptığı belirlendi ViDEO







Toplamda 9 araç tarafından ezildi

Yapılan inceleme neticesinde A.A. isimli şahsa anayol üzerinde çarptıktan sonra ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan aracın Z.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışmalar esnasında 8 aracın daha A.A. isimli şahsa çarptığı tespit edildi.





Araçla çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

A.A.’ya çarptıktan sonra olay yerinden sis ve karanlıktan faydalanarak uzaklaşan Z.T.'nin ara yollara saparak kaçtığı ve 3 gün boyunca gizlendiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre, kaçan Z.T. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., tutuklandı.



