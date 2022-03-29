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    Kastamonu'daki lisede öğrenciler arasında geçen poşet şakasına inceleme

    'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' notuyla sosyal medyada paylaşılan 2 öğrencinin poşet şakası incelemeye alındı. Videodaki kişinin ise öğretmen olmadığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 14:12
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    Kastamonu'daki lisede öğrenciler arasında geçen poşet şakasına inceleme

    Ankara'daki özel okulda, öğrencinin öğretmenine saygısız hareketleri sosyal meydada büyük tepki toplarken, farklı bir örnek de Kastamonu'dan geldi.

    Kastamonu'daki lisede, sınıfta bir öğrencinin, elinde kitaplarla içeri giren kişinin başına poşet geçirdiği sırada kaydedilen video yayılmaya başladı.

    "DERSİNDEN KALDIĞIM HOCAYI PAKETLİYORUM"

    Video, sosyal medya ortamında "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum." notuyla paylaşıldı.

    Olayla ilgili başına poşet geçirilen kişinin öğretmen olmadığı, 2 öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı.

    Kastamonu'daki lisede öğrenciler arasında geçen poşet şakasına inceleme VİDEO

    "OLAYIN İKİ ÖĞRENCİ ARASINDA ŞAKA AMAÇLI GEÇTİĞİ BELİRLENDİ"

    Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisede kaydı alındığı bilgisine ulaşılan ve 'Öğrenci, sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayınlanan video hakkında inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayınlandığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Kastamonu daki lisede öğrenciler arasında geçen poşet şakasına inceleme #1


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