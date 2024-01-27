Kastamonu'daki otobüs kazasında 33 kişi yaralanmıştı! 27'si taburcu oldu

Yoğun kar yağışı ve kayganlaşan yol kazalara davetiye çıkarıyor...
Bu kazalardan birisi ise dün sabah saatlerinde Kastamonu'da yaşandı.
Taşköprü kara yolu Alatarla köyü mevkisinde Orhan Çelik idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
6 kişi hayatını kaybetti
Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti.
Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralılardan 27'si taburcu edildi
Kaza sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde tedavi altına alınan 27 yolcu taburcu edilirken, 1 yolcunun yoğun bakım ünitesinde 5 yolcunun da normal serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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