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Kastamonu'daki otobüs kazasında 33 kişi yaralanmıştı! 27'si taburcu oldu

Kastamonu'daki otobüs kazasında 33 kişi yaralanmıştı! 27'si taburcu oldu Kastamonu’da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 27 kişi taburcu edilirken, 1’i yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralının ise tedavileri sürüyor..