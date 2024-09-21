Kayganlaşan yolda kamyonet tarlaya girdi: 4 yaralı
İHA

Adıyaman'da Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Muharrem İ. idaresindeki kamyonet, yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada sürücü Muharrem İ. ile kamyonette bulunan Bekir İ., Mustafa İ. ve Yunus Emre A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör