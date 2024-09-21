Kayganlaşan yolda kamyonet tarlaya girdi: 4 yaralı

İHA
Adıyaman'da Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Muharrem İ. idaresindeki kamyonet, yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada sürücü Muharrem İ. ile kamyonette bulunan Bekir İ., Mustafa İ. ve Yunus Emre A. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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