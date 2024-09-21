Kayganlaşan yolda kamyonet tarlaya girdi: 4 yaralı Gölbaşı ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman'da Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Muharrem İ. idaresindeki kamyonet, yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazada sürücü Muharrem İ. ile kamyonette bulunan Bekir İ., Mustafa İ. ve Yunus Emre A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)