Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında görgü tanığı ifadeleri yalan çıktı Balıkesir’de yaklaşık 1 yıl önce kaybolan Korhan Berzeg olayında araştırmalar derinleştirildi.. Berzeg'e ait kafatası ve eşyaların bulunmasının ardından yetkililer her detayı yeniden incelemeye başladı.

İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait kemik parçaları, kıyafet parçası, kimlik ve kredi kartı dere kenarında bulunmuştu..

Yetkililer, izlerin bulunmasının ardından araştırmaları derinleştirdi..

Ekonomist Korhan Berzeg’in kaybolduğu gün ile ilgili görgü tanığı olduklarını iddia eden kişilerin, bölgede yabancı bir araç gördüklerine dair verdikleri farklı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi..

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Bu kişilerin basına da yansıyan bu ifadeleri ile ilgili yetkililerden edinilen bilgiler doğrultusunda, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kameralar tek tek incelendi, araç görülmedi

Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın, Korhan Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Çelişkili ifadeler dikkat çekti

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da belirtildi. Berzeg’in sabah saat 08.30’da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30’da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıklarının, Berzeg’in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi.

Bu kişilerin, Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)