Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira verecek

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarış sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için başlatılan arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

AİLE İSTANBUL'A GELEREK SAVCILIĞA BAŞVURDU

Svechnikov’un annesi Ogalina Svechnikova ve kardeşi Kirill Svechnikov, İstanbul’a gelerek olayı takip eden avukatları Alperen Çakmak ile görüştü. Aile, yarışmayı düzenleyen komitenin gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KAYIP YÜZÜCÜYE AİT EŞYALAR AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Anne Svechnikova, oğlunun dövmeli fotoğrafı, haç kolyesi ve akıllı saatinin kendisine teslim edildiğini belirtti. Svechnikova, “Nikolai’nin bulunmasını talep ediyorum. Umudumuz büyük. Yaşadığına inanıyorum” dedi.

KAÇMA İDDİALARINI REDDETTİ

Svechnikova, oğlunun karaya çıkarak kaçtığı yönündeki iddiaları reddetti. “Nikolai askerden muaf, ailesinin yanında olan biriydi. İstanbul’a ilk defa geldi. İkinci bir ailesi olamaz” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL TEKLİFİYLE YARDIM ÇAĞRISI

Aile, Svechnikov’u bulacak kişiye 500 bin lira ödül verileceğini duyurdu. Svechnikova, “O bizim oğlumuz, babamız, her şeyimiz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek ödül vermeye hazırız” dedi.

"ARAMA ÇALIŞMALARI ETKİN OLMADI"

Avukat Çakmak, arama çalışmalarının etkin olmadığını belirterek, “İlk 48 saat kritik olmasına rağmen gerekli sondaj gemileri kullanılmadı. Dosyada hâlâ ipucu yok. Savcılık ve idareyi arama çalışmalarına daha etkin şekilde dahil olmaya çağırıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE VE RUSYA ORTAK ÇALIŞSIN"

Çakmak, Rusya Konsolosluğu ile yürütülen yazışmalara da değinerek, Türkiye ve Rusya’nın ortak çalışmasının soruşturmayı daha nitelikli kılacağını söyledi. “Zaten 1-2 ay geçti. Nikolai’nin cansız bedeninin bulunması dahi ailesi için bir teselli olacaktır” ifadelerini kullandı.