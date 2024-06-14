Kayseri merkezli 5 ilde hırsızlık operasyonu: 29 kişi tutuklandı 5 ilde hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 29'u tutuklanırken, adreslere yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

İHA

Yurt genelinde suçlulara yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas'ta ziynet eşyası, para ve silah hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 2 ay süre ile yapılan projeli çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

22 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalanırken; 22 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ele geçirilenler sahiplerine teslim edildi

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalınan tabanca ve 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen ziynet eşyaları tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

29 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 29'u tutuklanırken; 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişiden mahkemece serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)