Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonu

Gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıslara yinelik operasyonda 11 kişi hakkında adli işlem kararı verilirken, şüphelilerden biri," Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 2 gün önce Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa'da, gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

1'İ KADIN 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda 1'i kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

Ardından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

"NE ÇEKİYORSUNUZ, SANKİ UYUŞTURUCU SATTIK"

Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.













