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- Kayseri'de 1 aylık Suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu
Kayseri'de 1 aylık Suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu
Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeklerinin beşiğinde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, bebeğin 10 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
- DHA
- 16.12.2021 - 11:01
- Güncelleme : 16.12.2021 - 11:21
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi’nde oturan Hantuş Ailesi'nin 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri Bilal, ailesi tarafından beşiğinde hareketsiz bulundu.
Çağrılan sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
POLİS SORUŞTURUYOR
Başında su toplanması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra 10 gün önce taburcu edildiği belirtilen Bilal Hantuş’un cenazesi, otopsisi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Bilal bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.