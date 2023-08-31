Kayseri'de 1 kişi çıkan kavgada tüfekle yaralandı Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bacağından tüfekle vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmayla Berke G. bacağından yaralandı.

Tedavi altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Berke G., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.