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    Kayseri'de 11'inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

    Kocasinan ilçesinde evinden sokağa düşerek hayatını kaybeden Seçil Y.'nin olay yerine gelen komşuları, şok geçirerek ağlamaya başladı.
    • 09.11.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 16:17
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    Kayseri'de 11'inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saray Caddesi üzerinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    44 yaşındaki Seçil Y. isimli kadın, 11'inci kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    Olay anında can verdi

    Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

    Komşuları şoka girdi

    Bu sırada sesleri duyup dışarı çıkan Seçil Y.'nin komşuları da şoka girdi. Seçil Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kayseri de 11 inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi #1

    Kayseri de 11 inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi #2

    Kayseri de 11 inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi #3

    Kayseri de 11 inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi #4


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