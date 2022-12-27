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    Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    Kayseri Talas'ta 2 çocuk annesi kadın, 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 00:09
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    Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden 2 çocuk annesi Ceren D. (35), dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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