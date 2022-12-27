Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri Talas'ta 2 çocuk annesi kadın, 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gece Sokak'ta 13 katlı binanın en üst katında ikamet eden 2 çocuk annesi Ceren D. (35), dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Ceren D.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.