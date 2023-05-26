Kayseri'de 14 katlı binanın penceresinden düştü

Kayseri'de talihsiz bir olay meydana geldi.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi 3060. Sokak bölgesinde yaşayan ve 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğu belirlenen Ş.T., 14 katlı binanın penceresinden düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.