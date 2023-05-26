Kayseri'de 14 katlı binanın penceresinden düştü

Kayseri'de talihsiz bir olay meydana geldi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi 3060. Sokak bölgesinde yaşayan ve 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğu belirlenen Ş.T., 14 katlı binanın penceresinden düştü.

İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.