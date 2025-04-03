Kayseri'de 2 gasp şüphelisi hakkında tutuklama kararı

AA

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya imza attı.

Ekipler, kent merkezindeki bir parka, puşi ve maske takarak bıçak tehdidiyle gasp girişimde bulundukları belirlenen M.E. ve M.I'yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Söz konusu adresteki aramada, olayda kullanılan maske, puşi ve bıçak ile 13 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.