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Kayseri'de 2 kişi, garajdaki otomobilde ölü bulundu

Kayseri'de 2 kişi, garajdaki otomobilde ölü bulundu

40 yaşındaki Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak, bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu. Yazıcı ve Karabacak'ın, karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.