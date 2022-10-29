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    Kayseri'de 2 kişi, garajdaki otomobilde ölü bulundu

    40 yaşındaki Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak, bir evin garajındaki otomobilde ölü bulundu. Yazıcı ve Karabacak'ın, karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.
    • 29.10.2022 - 13:07
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    Kayseri'de 2 kişi, garajdaki otomobilde ölü bulundu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta müstakil evin garajında 38 PL 763 plakalı otomobilde Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    Yakınlarının gözyaşı döktüğü olayla ilgili polisin incelemesinin ardından Yazıcı ve Karabacak'ın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor

    Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu belirtildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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