İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
158 zanlıdan 28'i tutuklandı
Bu olaylarla ilgili 158 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
2 metrelik demir profili arabaya sığdırdı
Öte yandan, bazı hırsızlık olayları, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili arabaya sığdırması da dikkat çekti.
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