İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü çalışmalarda 173 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

158 zanlıdan 28'i tutuklandı

Bu olaylarla ilgili 158 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

2 metrelik demir profili arabaya sığdırdı

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı yaklaşık 2 metrelik demir profili arabaya sığdırması da dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)