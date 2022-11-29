Kayseri'de 2 milyon euro karışılığında adam öldürtme olayına ceza yağdı

Para karşılığında bir iş adamının öldürüldüğü cinayet davasında mahkeme, olayın ardındaki kişileri buldu ve sanıklara ceza yağdırdı.

Kayseri’nin Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi’ndeki ofisin bahçesinde oturan Orhan Adıbelli, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Kurşunla öldürülen Adıbelli cinayeti için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için yapılan çalışmalarda polis ekipleri, 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü.

Katilin kimliği tespit edildi

Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının, 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi.

Katil zanlısı E.Y.’nin Gaziantep’te olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı.

Katil cezaevine gönderildi

Zanlı E.Y., 15 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı E.Y.’nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı derinlemesine araştırdı.

Para karşılığında cinayet işledi

E.Y.’nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli’yi tanımadığı, Adıbelli’nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.’nin cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce Kayseri’de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli’yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi.

Olayın arkasındaki olan şahıslar, ekiplerin incelemesi sonucu belirlendi ve O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın arkasındaki şahıslara ceza yağdı

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan D.K. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanıklardan E.Y., V.K., S.O.M., M.E. ve E.K. da SEGBİS ile bağlandı.

Davada tutuklu sanıklar beraatlerini talep ederken, mahkeme heyeti E.Y.’ye tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası, D.K.’ye 15 yıl ve V.K.’ye 19 yıl hapis cezası verdi.

İHA'nın haberine göre, sanıklardan S.O.M., M.E. ve E.K. ise beraat etti.