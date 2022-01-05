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- Kayseri’de 3 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri’de 3 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- İHA
- 05.01.2022 - 16:11
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde geçtiğimiz Mehmet Y, miras yüzünden aralarında husumet bulunan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. kardeşler ile dayıları Serdar Y.’yi tabancayla vurarak öldürmüş, hayatını kaybedenler ise yan yana defnedilmişti.
KATİL ARANIYOR
Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Y.’yi yakalamaya yönelik polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de Mehmet Y.’nin yakalanması için aramalarını sürdürüyor.
SOKAK ORTASINDAKİ DEHŞET KAMERADA
Öte yandan 3 kişinin öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Saniye saniye kaydedilen görüntülerde katil zanlısı Mehmet Y.'nin, 3 kişiye tabancayla ateş ettikten sonra, yerde yatanlara dönerek bir el daha ateş ettiği görülüyor.