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Kayseri’de 3 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri’de 3 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.