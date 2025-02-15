DHA

Yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan gelenekte, Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde 1200 kuyu su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyordu.

Günümüzde ise, 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor.

KUYULARI KARLA DOLDURUYORLAR

Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor.

Yöre halkı, bu yıl da kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara bastı.

Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı.

YAZ AYLARINDA KUYULARDAKİ KAR VE BUZ GİBİ SUYLA SERİNLİYORLAR

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor.

Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor.

İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

"BİZ HER YIL BU KOYULARI DOLDURUYORUZ, YAZIN DA GELENE GİDENE DAĞITIYORUZ"

Bölgede kar kuyusu bulunan ve bu kültürü yaşatmanın zor olduğunu söyleyen Mahmut Gengeç, şu sözleri sarf etti:

Bizim bildiğimiz 500 yıldır bu kar kuyuları var. Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Fakat bir tek geçen sene kar olmadığından dolayı dolduramadık. Bu yılda Cenabıallah kar verdi. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Kar bu sene çok temiz. İlk karımızı zaten 11’inci ayda koyduk. Bu da ikinci dolduruşumuz. Daha önce doldurduğumuz kar çökmüştü. Yeniden dolduruyoruz. Kar tertemiz olur. Çayla pekmezle her şeyle kullanırız. Yani pırıl pırıl sudur. Gelecek kuşaklara aktarmamız biraz zor. Geleneğimizin yok olmasından korkuyoruz. Herhalde Hacılar’da en az böyle 2 bine yakın kuyu var. Bu kuyulardan 200-300 tanesi dolduruluyor. Geri kalanı komple boş kalıyor. Bide bu iş zor bir iş. Kar doldurması çok zor. Öyle kolay değil.

"KUYULARI DOLDURMAK İÇİN YEVMİYECİ BULAMIYORUZ"

Kar kuyularını doldurabilmek için işçi bulamadıklarını söyleyen Gengeç, şöyle dedi:

Gençler biraz bu işle uğraşmaz gibi çünkü genelde okuyorlar iş güç sahibi oluyorlar. Ondan dolayı buralara gelmezler. Gelseler bile zevk için geliyorlar. Zaten kuyuları doldurmak için yevmiyeci bulamıyoruz. Ancak, kendimiz gelip dolduruyoruz. Anamızdan babamızdan kaldı. İnşallah geleneği sürdürürler. Çünkü yazın sıcaklarında bir hasta ‘bana bir avuç kar bulun’ diyor. Erciyes’te de olmuyor. Buzul oluyor. Buzul olduğundan dolayı canı kar istiyor. Ölüm döşeğinde ya da yaşlı oluyor bir avuç kar istiyor. Zaten onun için koyuyoruz. Bir avuç kar için koyuyoruz. O hastalar götürsün diye bu kuyuları dolduruyoruz. O yüzden biz ölene kadar bu geleneği sürdüreceğiz. Akrabalarla imece usulü olarak kar dolduruyoruz. Yoksa adam bulamıyoruz. Söylediğimizde kimse gelmiyor.

"GENÇLER BU İŞİ YAPACAK GİBİ DEĞİLLER AMA BİZ ÖLENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Kuyuları yaz için doldurduklarını belirten Ahmet Gengeç (67) ise şöyle konuştu: