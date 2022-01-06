Kayseri'de 7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Kayseri'de 7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasıyla aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan sürücü, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 Mart 2018'de Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Adnan Özdemir (49) yönetimindeki 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi.

1132 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1132 gün sonra polise teslim oldu.

Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

BERAATINI İSTEDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Adnan Özdemir, tutuklu bulunduğu Artvin'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ile kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin yakınları Ahmet Üzüm ve Seher Çay da salonda hazır bulundu.

Sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu ifade ederek beraatını istedi.

12 YIL CEZA ALDI, AİLE KARARA TEPSİ GÖSTERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına hükmetti. Karar sonrası kazada ailesini kaybeden Üzüm ailesinin yakınları ise karara tepki gösterdi.