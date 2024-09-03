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Kayseri'de 80 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'de 80 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı Bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yöntemiyle çalan İ.K. , polis tarafından yakalandı. Kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.