Kayseri'de alkol alınan masada oynatılan kız çocuğu henüz bulunamadı 7 yaşındaki kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüntülerle ilgili ailenin avukatı konuştu. Avukat, “Olay tamamen kamuoyu tarafından yanlış yorumlanmıştır. Çocuğun annesi ve babasının bir şikayeti yok” dedi. Koruma kararı çıkarılan kız çocuğunun ise henüz bulunamadığı öğrenildi.

DHA

25 gün önce Kayseri’de yapılan bir düğünde, sosyal medyayı ayağa kaldıran bir görüntü kaydedildi.

7 yaşındaki D.D. isimli kız çocuğunun alkol alınan masa üzerinde oynatıldığı anlar, bir kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntüler binlerce kez izlendi ve birçok kişi tarafından tepki topladı.

4 kişi gözaltına alındı, kız çocuğu hala bulunamadı

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kız çocuğunun yakın akrabası olduğu öğrenilen şüpheliler, serbest bırakılırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınma kararı çıkan D.D. ise henüz bulunamadı.

"Yanlış yorumlandı"

Konuyla ilgili açıklama yapan kız çocuğunun aile avukatı Mustafa Temmuz Ceyhan, şunları söyledi:

Kamuoyunda bir videonun, sosyal medyaya servis edilmesi sonucunda küçük bir kız çocuğunun mağdur olduğu iddiası sonucunda yapılan soruşturmada küçük kız çocuğu ve ailesinin vekilliğini üstlendim. Olay tamamen kamuoyu tarafından yanlış yorumlanmıştır. Tabii ki kamuoyumuzun küçük bir kız çocuğunun mağdur olma ihtimalini gözeterek gerekli tepkiyi göstermesi doğrudur. Fakat kamuoyu tarafından olayın somut gerçeği yanlış anlaşılmıştır. Olay, sadece tamamen akrabalardan oluşan bir düğün ortamında, özellikle önem arz ediyor ki Roman asıllı Türkiye vatandaşlarımızın bir düğününde çekilmiş görüntülerdir.

"Hepsi yakın akrabası"

Düğünde bulunan herkesin yakın derecede akraba olduklarını belirten Ceyhan, şöyle devam etti:

Hiçbir etnik köken, din, dil ve ırk, küçük bir kız çocuğunun alkollü bir ortamda bulunmasını meşrulaştıramaz. Fakat mevcut olayda kesinlikle herhangi istismar veya diğer iddialar gibi somut bir durum mevcut değildir. Anlık olarak küçük kız çocuğunun masada bulunuyor. Oradaki masada bulunan herkes kız çocuğunun yakın derecede akrabası. Çocuğun annesi ve babasının bir şikayeti yok. Konuyla ilgili 4 gözaltı gerçekleşti. Gözaltına alınan şahıslar, küçük kız çocuğunun birinci derecede akrabası olduklarından ve aynı zamanda ortada herhangi bir suç teşkil eden eylemin gerçekleşmediğinin anlaşılmasından dolayı serbest bırakılmıştır. Şu an dosyada gizli kararı da mevcut. O yüzden ilgili işlemler kurumlarımız tarafından hassasiyetle devam ettiriliyor. Bu konuda ailenin herhangi bir ihmali mevcut değildir. İlgili şahısların ifadesi alınması sonrasında ailenin herhangi bir özen ve bakma yükümlülüğünü ihlal etmediği de gerekli makamlar tarafından anlaşılmış bulunmaktadır.

"Romanların yaşam tarzı bu"

Ceyhan, şunları söyledi: